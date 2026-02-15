AK Parti’li Efkan Ala: Terörsüz Türkiye sürecinde istikamette tereddüt ve sorun yok

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin DHA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin hedeflerine doğru ilerlediğini belirten Ala, “İnşallah bu mesele kısa sürede çözülür. 86,5 milyon insanımızın lehine olan sonuca ulaşılacaktır ve Türkiye hedeflerine doğru, 86,5 milyonun kardeşliğiyle yol alacaktır. Çok önemli gelişmeler oluyor. Çok doğru bir yolda ilerliyor. Tam da arzu ettiğimiz şekilde, büyük bir imkanla bu sorun çözülecektir ve 86,5 milyonun kazancına olacak sonuca ulaşılacaktır. Burada emin adımlarla ilerliyoruz. Bir tereddüt yok. Tabii ki bu kadar büyük meseleler bölgemizde, ülkemizde, dünyada yaşanırken, böylesine önemli bir sorunun çözüm yolunda bazı problemler olabilir. Bazı provokasyonlara dikkat etmek lazım. Bazı gecikmeler ve öne almalar olabilir ama istikamette bir tereddüt ve bir sorun yok. O çıkan her sorun daha fazla çaba sarf ederek çözülüyor, çözüyoruz ve yola devam ediyoruz” diye konuştu.

‘KOMİSYON RAPOR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR’

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun çalışmalarına değinen Efkan Ala, “Komisyon çalışmalarını bitirdi. Şimdi de rapor üzerinde çalışıyor. Rapor da önümüzdeki günlerde artık umuyorum ki orada da bir sorun olmadan kamuoyuna açıklanır. Zaten yolun kazası ve sorunları olsa da bunlar görüşülüp tartışılıyor, çözülüyor. Diyalogda, konuşmada, meseleye vaziyet etmede herhangi bir sorun yok. Sorun çözme mekanizması geliştirildi. Burada altını çizmek istediğim şey böylesine önemli sorunlar çözülürken, bir yol kazası olduğunda ve o anda bir sorun çıktığında asla geri adım atılmamalı. Meselenin üzerine gidilerek nihayetine erdirilmeli. Vatandaşlarımız bu konuda hem destek versinler hem de müsterih olsunlar. Bizi küçük bir sorun ya da ortaya çıkan pürüzler yolumuzdan döndürmemeli. Eğer böyle bir ihtimal ortaya çıkarsa, pürüz çıkaran çok olur” ifadelerini kullandı. (DHA)