AK Parti'li Dağ'dan 'Sinan Oğan' görüşmesine ilişkin açıklama: Ülkemizin tamamının memnun olacağı bir netice olacağını düşünüyorum

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28 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapılmazken AK Partili Hamza Dağ katıldığı canlı yayında görüşmeye ilişkin konuştu.

Dağ şu ifadeleri kullandı: Bugün sayın Oğan'ın ve Cumhurbaşkanımızın Dolmabahçe'de yapmış olduğu görüşmeyi kıymetli buluyorum. Bu şekilde bir kanaatin bir hareketin değerli olacağını düşünüyorum. Yüzde 5'lik oy bunun birçok sebepleri var. Uzun zamandır devam eden oluşan bir taban var üzerine de Cumhurbaşkanlığı adaylığında son süreçte yaşananlarla beraber ortaya konulan Muharrem Bey'in yaşamış olduğu süreçte tepkisel durumlardan kaynaklandığını tahmin ettiğim bir oy gözüküyor. Burada bir kısmı yönlendirilebilir, bir kısmı kendi düşüncesine göre hareket edecektir. Buradaki bu görüşmelerin önemi var siyaset müzakere işi. Siyaset müzakere etmek için var. Müzakereler sonucunda inşallah ülkemizin tamamının memnun olacağı bir netice olacağını düşünüyor ve biliyorum.