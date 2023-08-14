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AK Partili Dağ'dan MHP'nin İYİ Parti'ye çağrısına ilişkin açıklama

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#AK Parti#Hamza Dağ#İYİ Parti
AK Partili Dağdan MHPnin İYİ Partiye çağrısına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 11:43

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yapmış olduğu çağrıya ilişkin "İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Dağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yapmış olduğu çağrıya ilişkin soruya "İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir. İYİ Parti tarafından 26 Ağustos'taki beklentiler yükseltilmeye çıkartılıyor. Bu kongre için de aynı şey söylendi, ama kongrede akıllarda kalan 15 vekili keşke istemeseydik lafı oldu. Bir siyasi parti artık belirli bir süresi geçmiş, aktörleri belli olmuş ve tamamen de başka bir siyasi partinin arkasında piyon olmuş bir partinin söyleyeceği sözün vatandaşın nezdinde karşılığı olacağı söz konusu değildir" cevabını verdi.

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#AK Parti#Hamza Dağ#İYİ Parti

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