AK Partili Dağ'dan MHP'nin İYİ Parti'ye çağrısına ilişkin açıklama

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Dağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yapmış olduğu çağrıya ilişkin soruya "İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir. İYİ Parti tarafından 26 Ağustos'taki beklentiler yükseltilmeye çıkartılıyor. Bu kongre için de aynı şey söylendi, ama kongrede akıllarda kalan 15 vekili keşke istemeseydik lafı oldu. Bir siyasi parti artık belirli bir süresi geçmiş, aktörleri belli olmuş ve tamamen de başka bir siyasi partinin arkasında piyon olmuş bir partinin söyleyeceği sözün vatandaşın nezdinde karşılığı olacağı söz konusu değildir" cevabını verdi.