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AK Parti'li Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na vaat cevabı: İzmir'de sadece 1 ay çiftçiye bedava elektrik verin

#Hamza Dağ#Kemal Kılıçdaroğlu#Elektrik
AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na vaat cevabı: İzmirde sadece 1 ay çiftçiye bedava elektrik verin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bize Şanlıurfa’nın belediye başkanlığını verin; elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz” vaadine cevap verdi. Dağ, "Madem öyle, İzmir’de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin” dedi.

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Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, “Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar, yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa’nın belediye başkanlığını verin; elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu için “Tutmayacağı sözleri verme ustası” tanımlamasında bulunan Dağ, mesajında, “Tutmayacağı sözleri verme ustası yine iş başında. Madem öyle, İzmir’de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin” ifadelerine yer verdi.

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#Hamza Dağ#Kemal Kılıçdaroğlu#Elektrik

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