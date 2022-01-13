AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Yazık, acınası halde'

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin yorumuna tepki gösterdi.

'MİLLETE SÖYLEYECEĞİ SÖZLERİN HÜKMÜ YOKTUR'

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* CHP Genel Başkanı’na, HDP'li bir vekilin terör kampında teröristle olan münasebeti soruluyor. Kendisi HDP ile kurduğu ilişkiye o kadar bağlı ki buna bile tepki gösteremiyor. Yine "Erdoğan suçlu" diyor. Bu, taca atılacak bir konu değil."

* Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur. Yazık, acınası halde!

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CHP Genel Başkanı’na, HDP'li bir vekilin terör kampında teröristle olan münasebeti soruluyor.

Kendisi HDP ile kurduğu ilişkiye o kadar bağlı ki buna bile tepki gösteremiyor.

Yine "Erdoğan suçlu" diyor. Bu, taca atılacak bir konu değil

— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) January 13, 2022

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in basına sızan fotoğraflarına ilişkin şu yorumda bulunmuştu:

"Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu diye sorulması lazım."