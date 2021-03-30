AK Partili Dağ’dan Ayvatoğlu yorumu: Güçlü görünmek için fotoğraf çektirmiş olabilir

ÇIKARACAĞIMIZ DERSLER VAR

“Bu arkadaş yakın ekipte çalışan biri değil. 2019 yerel seçimleri Kastamonu’da olumsuz olarak neticelenince Kastamonu Belediyesi’nde çalışan, Kastamonu Belediye Başkanı’nın ‘Babası yok, bu anlamda genel merkezde çalışsın’ diye referans olduğu, bu sebeple de bizim birimde, yani Ar-Ge biriminde çalışan bir arkadaş. Devir teslim törenlerinde orada bulundu. Bundan çıkaracağımız dersler var. Sadece sicil kaydı araştırması değil, belki de başka araştırmalar da yapması lazım partinin. Çünkü işe almak direk bizim kendi uhdemizde olan bir şey değil, partimizin bir sistemi var.

HELALLİK İSTİYORUM

Bize oy verenlerden bunları AK Parti’ye yakıştıramadığı için üzülenler oldu. Onlardan helallik istiyorum. Biz bundan haberdar olur olmaz sözleşmesini feshetmek ve hukuki süreci başlatmak noktasında hamle yaparken, konuyu siyasallaştırmak isteyenlerin kendi partilerindeki taciz ve tecavüz konularıyla alakalı 126 gündür konuşmamasını da bir yere not etmek gerekiyor.

YARGININ ÖNÜ AÇIK

(Zenginleşme kaynağı) Bir seneki süre zarfında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yargının bu konuda eli açık. Elinde delil, belge olanlar, iddiasını ortaya koyanlar, ticaret yaparak değil de nüfuz ticareti yaparak, belediye, kamu hizmetleri noktasında çalışma yaparak bir durum söz konusuysa yargının önü açık. Uyuşturucu ile olan süreç emniyette ve yargı noktasında devam ediyor.

(Siyasi büyüklere yakın olursam güçlü olurum açıklaması) Böyle olduğunu zannetmiyorum. Belki kendini güçlü gösterme isteği, beklentisi, toplumda belki çok fazla yer edinemeyince bizimle fotoğraf çektirince kendini güçlü göstermek isteği... GBT’sine bakacak halimiz yok. Siyasetin ana gündem maddesi olmamalı böyle şeyler.” ◊ ANKARA

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara