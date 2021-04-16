AK Partili Dağ'dan '128 milyar dolar' iddialarına cevap

Dağ, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "128 milyar dolar tutarındaki rezervin eridiği" iddialarına ilişkin açıklamasını paylaştı.



Hamza Dağ, şunları kaydetti:



"Muhalefet, ajansları vasıtasıyla 7/24 yalan ve iftira üretmekten başka bir şey yapmıyor. '128 milyar dolar' meselesi de bunlardan biridir. Merkez Bankası Başkanımız gereken açıklamayı yapmıştır. Konunun temel ekonomik süreçlerin tatbikinden gayrı bir yönü yoktur."

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