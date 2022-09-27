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AK Partili Dağ: Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda 'tutuklu gazeteci' olarak ifade edilmiş

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Hamza Dağ#CHP
AK Partili Dağ: Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 12:30

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu olay için de 'Bir gazeteci öldürüldü' derse şaşırmayacağız." dedi.

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AK Partili Dağ, "Bilinmelidir ki Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır. 'Gazeteciler tutuklanıyor' propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil, Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

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#AK Parti#Hamza Dağ#CHP

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