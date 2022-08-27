AK Parti'li Dağ: Seçim gecesi 'adam kazandı' mesajı atmak zorunda kalacaksınız

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AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen online üyelik sistemi katılım törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. İki yılda izmirakuyelik.com aracılığıyla 8 bin 375 kişi partiye üye olurken, bu üyeler arasından Bornova, Konak, Çiğli, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Balçova ilçelerindeki toplam 150 yeni üyeye rozet takma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ağustos ayının Türk tarihi, medeniyeti ve davası için kıymetli, değerli zaferlerin kazanıldığı önemli bir ay olduğuna dikkat çekerek, 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'u başlatan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını dile getirdi. Tarihte yaşanan olayların benzerlerinin her an yaşandığına dikkat çeken Dağ, "Günümüzde belki fiziken işgallerle karşı karşıya kalmasak da dünyanın geçtiği süreçte benzer meydan okumalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ecdadımız önce vatan, toprak demişse bize düşen de bunları söylemektir. Düşman topla tüfekle askerle burada değil belki ama dünya ciddi meydan okumayla karşı karşıya. Bundan en fazla etkilenen Anadolu'dur. Suriye'de yaşananların bize maliyeti olduğunu gördük. Bir pandemi olayının tüm dünyadaki gibi bizi de nasıl etkilediğini gördük. Böyle bir zamanda ülke yönetme tecrübesi olan lider ülke olmanın ne anlama geldiğini de gördük. Güçlü bir lider ülkeyi böyle bir dönemde temsil edebilirdi o da bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

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'İŞ ÜRETİYORUZ, SORUNLARA ÇÖZÜM BULUYORUZ'

2023 seçimlerinin büyük önem taşıdığının altını çizen Hamza Dağ, şöyle devam etti:

"İçinizden çıkmış bir evladınızım. Gençlik kollarından yetişip, milletvekilliği yapmış, yaklaşık 6 yıldır genel başkan yardımcılığı yapan bir kardeşinizim. Bugün dünyada yaşanan krizleri çözebilecek tek lider var dediğimizde insanın aklına kim gelir? Dünyada 300 isim yazsanız bugün diğer siyasi parti genel başkanlarını bunların arasına koyamazsınız. Biz böyle bir dönemden geçen dünyada 2023 önemli derken bunu kendimiz için değil, gönül coğrafyasını bilen birileri olarak ifade ediyoruz. Tarih ders alınırsa tekerrür etmez. Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi var. 72 yıllık bir süreç var. Bunun 21 yılında AK Parti var. Bunun da 20 yılı iktidarda geçmiş. 15 seçim kazanmış. Ama bizim iktidar dönemlerine bakıldığında 2018- 2022 arası zorlu süreçlerin olduğu bir dönemdi. Öncesinde de zorlu süreçler vardı. Ama şu döneme baktığınızda İzmir, Elazığ depremi, orman yangınları, seller, afetler ve bunların hiçbirinde Allah'a hamdolsun 'Devlet nerede' dedirtmedik. İzmir'de 5 bin küsur konutu bitirmek üzereyiz. Biz 5 bin konut yaparken ey CHP'li büyükşehir belediyesi sen ne yaptın? Bir tane konut yaptın mı? Depremzede kardeşlerimize uygun kredi müjdesini de verdik. Bir istekleri daha vardı. 'TOKİ bizim binamızı yaparsa imarına göre yapsın' talepleri vardı. Bunu da masaya yatırdık. Bu şekilde çözüme kavuşturacağız. Biz iş üretiyoruz. Sorunlara çözüm buluyoruz. Günümüzü orada burada vakit dolduralım diye geçirmiyoruz."

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Birilerinin AK Parti'ye ömür biçmeye devam etmesinin kendilerini hiç etkilemediğine dikkat çeken Dağ, "2008 de gençlik kolları başkanıydım. Diyorlardı ki AK Parti ANAP gibi olacak. Yıl 2022 aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi de helalleşeceğiz derken öbür taraftan yargılayacağız, diyorlar. Gemlik'teki fabrika için bizi yargılayacaklarmış. Bu ülkenin yerli milli bir ağacı olması sizi niye rahatsız ediyor? Hukuk devleti dediğimiz bir yerde siyasilerin bu söylemi ayrı bir garabet de insanlara bu kadar ümit vermeyin, alnımız açık, başımız dik kimseden korkumuz yok. Ama şunu da iyi bilin ki fazla kendinizi kaptırmayın, Allah'ın izniyle seçim gecesi bir 'adam kazandı' mesajı atmak zorunda kalacaksınız."

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HEDEF 80 BİN YENİ ÜYE

İzmir'in 2023 seçimlerine hazır olduğunu ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise vatandaşların partilerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. 2020'den bu yana İzmir'de Gönül Seferberliği programları yaptıklarını anlatan Sürekli, kapı kapı dolaşıp sıkmadık el bırakmadıklarını anlattı. Bu çalışmaların önemli bir bölümünü üyelik çalışmalarının oluşturduğunun altını çizen Sürekli, "2020'de 77 bin, 2021'de 64 bin, 2022 ağustos itibariyle 30 bin üyeye ulaştık. Bu yıl 80 bin üye hedefimiz var. Bu seferberlikte üye işlemlerini yüz yüze de yapıyoruz. AK noktalar kuruyoruz. Yazın 41 derecede, kışın eksi 5 derecede bu noktalar kuruluyor. Vatandaş kendiliğinden gidip üye oluyor. Çağımız teknoloji çağı. Klasik metotların yanı sıra dijital üyelik çalışmalarını başlattık. Farklı ilçelerimizden sembolik katılımlarımız var bugün. Hiçbir partiye üye olmayanlar da var başka siyasi partilerden aramıza katılanlar da var. Daha sonra büyük bir stadyumda katılım töreni yapmayı planlıyoruz. İzmir'de 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz bu online sistem aracılığıyla aramıza katılmak isteyen isimler tek tek aranmış ve ziyaret edilmiştir. Üyelikler, farklı partilere üyelikler, yanlış beyan ve vazgeçişler tespit edilip ıslak imzalar da alınarak titizlikle gerçekleştirilmiştir. 2023 AK Parti'nin İzmir'de de birinci olacağı bir yıl olacak" dedi. Konuşmaların ardından partiye yeni üye olanlara rozet takıldı.