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AK Parti'li Dağ: Sadece seçim zamanı Romanların kapısını çalan bir parti değiliz

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#İzmir#Secim2023#TBMM
AK Partili Dağ: Sadece seçim zamanı Romanların kapısını çalan bir parti değiliz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 13:09

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Sadece seçim zamanı Romanların kapısını çalan, siyasi çıkar peşinde koşan bir parti değiliz. Bizi, CHP ve diğer partilerden ayıran da budur" dedi.

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Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekili adayları Cemal Bekle ve Mehmet Sait Başdaş ile Romanların yaşadığı Konak ilçesindeki Ege ve Hilal mahallelerini ziyaret etti. AK Parti'nin toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayış ile siyaset yaptığını belirten Dağ, "CHP gibi, Roman vatandaşlarımızın adını sadece siyaseten anmak ya da fotoğraf ve görüntü vermek için kullanmıyoruz. AK Parti olarak toplumun her kesimine değer verdiğimizi, onlarla kucaklaştığımızı herkes görüyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanlara sevgisini biliyorsunuz. Bu sevgi, sözde değil özde olduğu için Roman vatandaşlarımız partimiz ve liderimize yüzünü dönüyor. Sadece seçim zamanı Romanların kapısını çalan, siyasi çıkar peşinde koşan bir parti değiliz. Bizi, CHP ve diğer partilerden ayıran da budur" dedi.

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CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu'nun istifasının, CHP'nin Roman vatandaşlara bakış açısının ve samimiyetsizliğinin bir sonucu olduğunu söyleyen Dağ, 14 Mayıs'ta İzmir'de yüzyılın romanını birlikte yazacaklarını ifade etti. (DHA)

 

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#İzmir#Secim2023#TBMM

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