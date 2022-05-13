AK Parti'li Dağ, engelli parkurunu gözlerine bant takıp, gezdi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bilecik'te 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Engelsiz Yarınlar Derneği'nin açtığı stantları gezdi. Burada görevlilerle sohbet eden Dağ, daha sonra meydanda farkındalık yaratmak için kurulan engelli parkurlarını inceledi. Görme engelli bireylerin duygularını anlamak için parkurda gözleri bantlı şekilde yürüyen Dağ, herkesin potansiyel engelli adayı olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için çözüm ürettiklerini de dile getiren Dağ, "Öncelikle sosyal ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamamız lazım. Halk eğitim merkezleri ve zaman zaman belediyelerimizin çalışmalarıyla, toplumsal hayata katılımlarını sağlamaya gayret ediyoruz. Bir yandan da onların yaşadıklarını gençlerimizin farkındalık olarak görmesinde fayda var. Gelecek nesiller açısından bu çok kıymetli bir davranış. Ailelerinin, sürekli onlara bakmak durumunda oldukları için zaman zaman hava almasını sağlayan ve gelecek endişesi olmayacakları çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunların hepsini bugüne kadar hayata geçirmeye gayret ettik. Bundan sonra da hayata geçirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.