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AK Parti'li Dağ: CHP, HDP'ye vagon olmuştur

#ANKARA#AK PARTİ#TBMM
AK Partili Dağ: CHP, HDPye vagon olmuştur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermesi ile ilgili, "Bu CHP- HDP ittifakı değil, CHP'nin HDP'ye iltihakıdır. CHP, HDP'ye vagon olmuştur" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Dağ, iktidar ile muhalefetin gündeminin farklı noktalarda tezahür ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler ile ilgili bir iddia ortaya attığını belirten Dağ, "Gerisini getiremedi. Savcılıktan birkaç defa kendisine müzekkere yazılmasına rağmen bununla ilgili hiçbir ifadeyi yerine getirmedi. Sorulduğunda da Cumhurbaşkanımızın 6 ay önce dile getirmiş olduğu demokratik tepkisini ortaya koydu. Bir genel başkanın bunları dile getirirken çok daha dikkatli olması gerekir" dedi.

'MUHALEFET BÜYÜKELÇİLER NAZARINDAN BAKTI'

10 büyükelçinin açıklamalarının ardından yaşanan süreci hatırlatan Dağ, "O süreçte de aslında muhalefet ülkemizde iyi bir sınav vermedi. Büyükelçilerle ilgili iç işlerine müdahale noktasında olan bu süreci Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde tavır koyarken, muhalefet ne yazık ki büyükelçiler nazarından baktı. Sonradan yaşanan hadiseler konusunda bir özür duyduk mu? Duymadık" diye konuştu.

'CHP KENDİSİ İLE ÇELİŞMİŞTİR'

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Salı günü Meclis'te oylanan tezkere hakkında konuşan Dağ, şunları söyledi:

"Bugüne kadar terörle mücadele kapsamında hep Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir tezkere verilir. Bu tezkerede bütün siyasi partilerin nerede yer aldıklarını çok net bir şekilde görürüz. Önceki oylamalarda 'evet' diyen CHP, bu oylamada 'hayır' diyerek kendisi ile çelişmiştir. Çok açık bir şekilde kendisini inkar etmiştir. Bu bir ittifak değildir, bu iltihaktır. Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP'nin HDP'ye iltihakıdır. CHP, HDP'ye vagon olmuştur. Bu hayır oyuyla 'askıda CHP' kampanyası başlamıştır. Hayırlı olsun. CHP'yi kim nereye çekerse, CHP oraya gitmeye hazırdır. HDP'nin Türkiye'nin her meselesinde gayri milli bir duruş sergilediğini hepimiz biliyoruz."

'CHP'LİLER DE BU YENİ CHP'DEN RAHATSIZ'

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Dağ, şöyle devam etti:

"CHP; bu gayri milli duruşa payanda olmuştur, can suyu vermiştir. Bu olay, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine kara bir leke olarak geçecektir ve yıllar sonra bugünler yaşandığında Cumhuriyet Halk Partisi; bu anı, bu kararını açıklamakta zorlanacaktır. CHP, kuruluş ilkelerine, özüne, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kadrosuna karşı tam bir yabancılaşma içindedir. Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP; büyük bir değişim, dönüşüm, başkalaşım yaşamaktadır. Eminiz ki; CHP'ye oy veren vatandaşlarımız bile bu yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nden rahatsızdır. FETÖ gibi DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütlerine sessiz ve tepkisiz kalan CHP, tezkeredeki tutumuyla şimdi de PKK'yı sevindirmiştir. CHP'nin siyaseti, tam anlamıyla bir istismar siyasetidir."

Kılıçdaroğlu'nun son tezkereye verdikleri 'hayır' oyu için "Evet dersek cumhuriyete ihanet etmiş oluruz" dediğini hatırlatan Dağ, "CHP, bir önceki aynı muhtevaya sahip tezkereye 'evet' diyerek, cumhuriyete kendi ifadeleriyle ihanet mi etmiştir? Ya da Millet İttifakı'nın resmi diğer ortağı İYİ Parti tezkereye 'evet' diyerek cumhuriyete ihanet mi etmiştir? Bunların cevabını bekliyoruz" dedi.

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'KRİZLERDEN OLUMLU YÖNDE AYRIŞTIK'

Türkiye'nin 2008-2009'da da krizler yaşandığını belirten Dağ, "Türkiye, bu krizlerden hep olumlu yönde ayrışmasını bildi. Bugün de küresel ekonomik krize karşı, Türkiye azami ölçüde tedbirlerini almış durumdadır. Türkiye üretim ve ihracatta sürekli olarak yeni rekorlara imza atmaktadır. Küresel sorunlardan kaynaklı kur ve enflasyon artışı karşısında dar gelirli ve ücretli kesimi ezilmeyecek tedbirlerimizi peyderpey alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. Ekonomideki toparlanma geçmişte olduğu gibi yine hükümetimiz eliyle olacaktır. Geçtiğimiz 18 yıl boyunca, 'Yaparsa AK Parti Yapar' sloganını defalarca somut hale getirdik. Bugün de yarın da 'Yaparsa, AK Parti Yapar' diyoruz. Küresel dalgalanmalara karşı, yine inşallah Türkiye'yi yüze çıkaracak olan AK Parti olacak, hükümetimiz olacaktır. Dar gelirliyi ve ücretliyi bu üne kadar enflasyon karşısında ezdirmemiştir, bundan sonra da ezdirmeyecektir" diye konuştu.

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'İŞKUR, CHP'YE ADAY İÇİN YARDIM EDECEKTİR'

Dağ, Kılıçdaroğlu'nun bir siteye röportaj verdiğini ve cumhurbaşkanı adayını özgeçmişle belirlediklerini söylediğini anımsatarak, "Türkiye, Sayın Kılıçdaroğlu sayesinde özgeçmişle cumhurbaşkanı adayını belirleme komedisini de yaşamakta ve ülkemiz doya doya buna gülmektedir. CHP, oldu olacak; gazetelere iş ilanı vererek, istedikleri kriterleri alt alta sıralayarak cumhurbaşkanı adayı arasın. Eğer talepte bulurlarsa; İŞKUR'un da CHP'ye uygun adaylar konusunda yardım edeceğine inanıyorum. İşte CHP'nin vizyonu da ufku da bu kadar. Özgeçmiş arasında aday aramayı da CHP adına önemli bir ilerleme olarak görüyoruz. Geçmişte sadece rütbeler arasından seçim yapan CHP, en azından biraz olsun; sivilleşmiş, özgeçmişler arasından aday aramaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

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#ANKARA#AK PARTİ#TBMM

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