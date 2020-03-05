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AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 11:00,Son Güncelleme:/

AK Partili Cevdet Yılmaz'ın acı günü! Avukat kardeşi hayatını kaybetti

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AK Partili Cevdet Yılmaz'ın acı günü! Avukat kardeşi hayatını kaybetti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın kardeşi Kadir Yılmaz (49), hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bingöl Barosuna kayıtlı avukat Yılmaz, gece vefat etti.

Sabah uçakla kentte getirilen Yılmaz'ın cenazesi, Bingöl Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Cevdet Yılmaz da katıldı.

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