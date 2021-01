AK Partili Cemal Bekle ve CHP'li Özcan Purçu'dan Erman Toroğlu'na tepki: Hukuki süreci başlattık

Eski futbol hakemi Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında Roman vatandaşlarla ilgili sözlerine İzmir'in Tepecik semtinde yaşayan Romanların oluşturduğu sivil toplum dernekleri, basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Basın açıklamasına katılan Roman kökenli İzmir milletvekilleri AK Parti'li Cemal Bekle ve CHP'li Özcan Purçu, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

'ROMANLAR TEK YÜREK OLMAYI BAŞARDI'

Her türlü nefret söyleminin ve ötekileştirmenin karşısında olduklarını dile getiren AK Parti Milletvekili Cemal Bekle, "Her ikimizin de temsil etmekten gurur duyduğu bu toplum adına hiç kimsenin ön yargılardan kaynaklı hakaret etmeye hakkının ve haddinin olmadığını göstermek için buradayız. İlk dakikadan itibaren STK da gerekli duruşu göstermiştir. Bizim yola çıkma amacımız toplumun ortak hafızasında yer alan ön yargıları kırmaktı. Bugün bunun için buradayız. Farklılığımız zenginliğimiz, birlikteliğimiz geleceğimizdir. Hiçbir zaman ne Özcan vekilim ne de ben toplumumuz ve Romanlar adına bu nefret söylemini kabul etmiyoruz. Tüm Türkiye'de Romanlar tek yürek olmayı başardı. Gandi'nin çok sevdiğim bir sözü var; 'Sen izin vermedikçe kimse sana saygısızlık yapamaz' der. Roman toplumu hiç kimsenin Romanlara saygısızlık yapamayacağını gösterdi. Özcan vekilimizle beraber hukuki süreci başlattık. Her ikimiz de bu sürecin takipçisi olacağız. Roman olsun, olmasın bu konuya sahip çıkan herkese teşekkürler" dedi.

'BU MESELENİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Türkiye'de hiçbir vatandaşın ayrımcılığa uğrayamayacağını ve ötekileştirilemeyeceğine dikkat çeken CHP Milletvekili Özcan Purçu da "Artık devir değişti. Hiçbir etnik kimliğe, hiçbir insan grubuna hiç kimse hakaret etme hakkına sahip değildir. Hiç kimse bizim Romanlarımız ve farklı kimliklere sahip diğer vatandaşlarımıza hakaret edemez. İlgili kanun ve kurallar var. Bu kurallar dahilinde belli cezalar var. Erman Toroğlu'nun Roman vatandaşlarımıza ilişkin yapmış olduğu açıklamaları hakaretamiz, ırkçı ve faşist olarak kabul ediyoruz. Hukuki süreci ikimiz de başlattık. Bundan sonra bu meselenin takipçisi olacağız. Türkiye'de hiçbir vatandaşımız ayrımcılığa uğrayamaz, ötekileştirilemez. Herkes birinci sınıf vatandaştır, onuruyla ve şerefiyle bu ülkede yaşama hakkına ve özgürlüğüne sahiptir" diye konuştu.