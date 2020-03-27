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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2020 - 11:06,Son Güncelleme:/

AK Partili Çelik'ten 'sosyal mesafe' mesajı

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AK Partili Çelik'ten 'sosyal mesafe' mesajı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Salgın zamanında birbirimizle dayanışmanın en iyi yolu sosyal mesafeyi koruyarak olur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, virüse karşı tedbirli olunmasını ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Bir kişi çok kişidir. Bir kişinin tedbirli davranması hem kendi sağlığını korur hem çok kişinin sağlığını korur. Salgın zamanında birbirimizle dayanışmanın en iyi yolu sosyal mesafeyi koruyarak olur. Herkes için sağlıklı olsun günlerimiz."

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