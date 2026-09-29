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AK Partili Çelik'ten Özel'e: Siyasi ilkesizliği parti programı haline getirdiniz

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#Yeni Parti
AK Partili Çelikten Özele: Siyasi ilkesizliği parti programı haline getirdiniz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 12:04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt vererek, Özel'in sözlerinin siyasi cehalet ve iftiradan ibaret olduğunu belirtti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, "İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur. Kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Partili Çelikten Özele: Siyasi ilkesizliği parti programı haline getirdiniz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları şöyle:

“Sayın Özgür Özel’in “siyasi sorumluluğun alfabesi” hakkındaki bilgisizliği çok nettir. Sn Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar.

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Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir: kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur.

AK Partili Çelikten Özele: Siyasi ilkesizliği parti programı haline getirdiniz

Oysa Sn Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.

Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyeti ile hareket ediyoruz. Sizin tarafta ise kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır.

İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz, hukukun ve hakkın yanında duranlar ile siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir.”

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#AK Parti#Ömer Çelik#Yeni Parti

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