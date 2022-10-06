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AK Partili Çelik'ten KKTC'li vekil Doğuş Derya'ya tepki: Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir

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#AK Parti#Ömer Çelik#KKTC
AK Partili Çelikten KKTCli vekil Doğuş Deryaya tepki: Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 14:46

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'de CTP milletvekili Doğuş Derya'nın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, "Hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz. Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir. Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.

"TÜRKİYE DÜŞMANI KONUŞMALARI TEKRAR ETMİŞTİR"

Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir. Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir.

Kuşkusuz bu zihniyet KKTC’yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir."

AK Partili Çelikten KKTCli vekil Doğuş Deryaya tepki: Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir
KKTC CTP Milletvekili Doğuş Derya

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#AK Parti#Ömer Çelik#KKTC

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