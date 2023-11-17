AK Partili Çelik'ten İsrail'in Türk basınına saldırısına tepki

Haberin Devamı

AK Partili Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrail polisinin, Filistin’deki gelişmeleri dünyaya aktaran TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz.

Filistin’de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna iletebilmek ve kirli dezenformasyonları bertaraf etmek üzere mücadele veren TRT ekibini ve tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz.

İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmaktadır.

İsrail’in insanlık suçlarını belgelendirmeye ve uluslararası platformda dile getirmeye devam edeceğiz.