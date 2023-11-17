×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AK Partili Çelik'ten İsrail'in Türk basınına saldırısına tepki

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#AK Parti#İsrail
AK Partili Çelikten İsrailin Türk basınına saldırısına tepki
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 15:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail polisinin Türk basınına yönelik saldırısına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Çelik, "İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

AK Partili Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrail polisinin, Filistin’deki gelişmeleri dünyaya aktaran TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz.

Filistin’de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna iletebilmek ve kirli dezenformasyonları bertaraf etmek üzere mücadele veren TRT ekibini ve tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz.

İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmaktadır.

İsrail’in insanlık suçlarını belgelendirmeye ve uluslararası platformda dile getirmeye devam edeceğiz.

Gözden Kaçmasınİsrail-Hamas savaşında son durum...Canlı yayında İsrail şiddeti: Polis Türk basın mensuplarının kamerasını kırdıİsrail-Hamas savaşında son durum...Canlı yayında İsrail şiddeti: Polis Türk basın mensuplarının kamerasını kırdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#AK Parti#İsrail

BAKMADAN GEÇME!