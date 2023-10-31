×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AK Partili Çelik'ten İsrail'in Gazze'de hastane vurmasına tepki: Vahşi bir eylem

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#Filistin
AK Partili Çelikten İsrailin Gazzede hastane vurmasına tepki: Vahşi bir eylem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 09:41

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir.

İsrail’in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır.

Gözden Kaçmasınİsrailden gece operasyonu: Kaçırılan asker kurtarıldıİsrail'den gece operasyonu: Kaçırılan asker kurtarıldıHaberi görüntüle

"ULUSLARARASI TOPLUM, VAHŞİ SALDIRGANLIĞA KARŞI NET TUTUM ALMALI"

Netenyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim bölge ve dünya barışı için tehdittir.

Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Ömer Çelik#Filistin

BAKMADAN GEÇME!