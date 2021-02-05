AK Partili Çelik’ten flaş açıklama: Demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:



Muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Demokrasi bu milletin bedeli ödenmiş kazanımıdır.



Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir.



Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi. Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye’de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. “Kötülük çetesi”nin muhalefeti de demokratlığı da sahtedir...