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AK Parti’li Çelik'ten eski Katar Emiri Hamed bin Halife Al Sani için taziye mesajı

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#Katar Emiri#Hamed Bin Halife Al Sani#Taziye Mesajı
AK Parti’li Çelikten eski Katar Emiri Hamed bin Halife Al Sani için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 15:01

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Katar Emiri Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani’nin vefatından dolayı çok üzgünüz. Şeyh Hamad bin Halife Al Sani Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptı. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’ye, kıymetli ailesine, kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı. 

AK Parti’li Çelikten eski Katar Emiri Hamed bin Halife Al Sani için taziye mesajı

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#Katar Emiri#Hamed Bin Halife Al Sani#Taziye Mesajı

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