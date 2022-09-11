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AK Parti'li Çelik: Osmanlı’yı hedef alması şuursuzluk

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#AK Parti#Ömer Çelik#Tunç Soyer
AK Partili Çelik: Osmanlı’yı hedef alması şuursuzluk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’daki hesabından açıklama yaparak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’de 9 Eylül etkinliklerindeki konuşmasına tepki gösterdi.

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Ömer Çelik, “Güzel İzmirimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik; kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu, Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devletimizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de” dedi.

 

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#AK Parti#Ömer Çelik#Tunç Soyer

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