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DHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 11:11,Son Güncelleme:

AK Partili Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz

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AK Partili Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Partili Çelik, İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi ses sisteminden müzik yayını yapılmasına ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı.

Çelik, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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