×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti'li Çelik: Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ömer Çelik#Filistin
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 19:48

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur" dedi.

Haberin Devamı

 

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olmuştur. Yıllardır bulunduğu her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade etmiştir. Bu sözlerini de bedeli ödenmiş bir siyasi hayatla ve Filistinli kardeşlerimize her alanda destek olarak hayata geçirmiştir. Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur. Cumhurbaşkanımız, insanlığın vicdanlı seslerinin ifade ettiği gibi, Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibidir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ömer Çelik#Filistin

BAKMADAN GEÇME!