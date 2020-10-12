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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

AK Parti'li Çelik: Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz

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AK Parti'li Çelik: Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin, "Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını tekrar paylaştı. Çelik, kendi mesajında ise "Yolun açık olsun Oruç Reis. Akdeniz’den güzel haberler bekliyoruz. Milletimizin hak ve menfaatlerini tavizsiz savunacağız. Türkiye’ye karşı sözde tehditlerin hiçbir önemi yok. Türkiye hem masada hem sahada hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır. Cumhurbaşkanımızın duruşu nettir. Türkiye’nin dostluğu kıymetlidir. Zorbalık ve dayatmayla Türkiye’ye yaptırılacak hiçbir iş yoktur" dedi.

AK Partili Çelik: Akdenizden güzel haberler bekliyoruz


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