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AK Parti'li Çakır'dan İYİ Partili Türkkan'a tepki: Sözde milliyetçi özde muhteris bir zavallıdır

#Lütfü Türkkan#Şehit#Küfür
AK Partili Çakırdan İYİ Partili Türkkana tepki: Sözde milliyetçi özde muhteris bir zavallıdır

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesine tepki göstererek, "Lütfü Türkkan, şehidimizin ağabeyinden özür dileme erdemini bile gösterememiş, sözde milliyetçi özde muhteris bir zavallıdır." dedi.

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Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın sicilinde buna benzer olayların bulunduğunu söyledi. Bir şehidin ağabeyine küfür eden Türkkan'ın bu kişiyi provokatör olmakla suçladığını, daha sonraki süreçte ise şehidin ailesi yerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den özür dilediğini ifade eden Çakır, "Lütfü Türkkan, şehidimizin ağabeyinden özür dileme erdemini bile gösterememiş, sözde milliyetçi özde muhteris bir zavallıdır. Türkkan'ın şehidimizin ağabeyine yönelik edep, terbiye ve ahlak sınırlarını aşan küfürleri utanç vericidir. Biraz olsun utanmasını, yüzünün kızarmasını diliyorum. Bu çirkin söylem karşısında susan herkes buna ortaktır. Şehidimizin ailesi yalnız değildir." diye konuştu.

Millet İttifakı'nı eleştiren Çakır, "İttifaklarının adı Millet ama millete düşmanlarla dolu. Partilerinin adı 'iyi' ama kadroları kötülüklerle, çirkinliklerle dolu. Tüzüklerinde gücü milletten aldıkları yazılı ama gücünü millete gösterenlerle dolu." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Çakır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında Erzincan ile ilgili gerçeği yansıtmayan bazı iddiaları dile getirdiğini belirtti. AK Parti iktidarlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Erzincan'a birçok hizmet sunduğunu kaydeden Çakır, "Kılıçdaroğlu, sana buradan bir şey çıkmaz. Çünkü Erzincan'daki köylerimizin yolu da var, suyu da akıyor hamdolsun." ifadelerini kullandı.

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#Lütfü Türkkan#Şehit#Küfür

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