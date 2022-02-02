AK Parti'li Cahit Özkan: 'Millet İttifakı'nın millet nezdinde karşılığı yok

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Burak Elmastan Gedson açıklaması Transferleri de açıkladıBurak Elmas'tan Gedson açıklaması! Transferleri de açıkladı#Galatasaray
Son Dakika: Beşiktaştan 5 yıllık imza Mecburi kiralama... Yeni takımı...Son Dakika: Beşiktaş'tan 5 yıllık imza! Mecburi kiralama... Yeni takımı...#Beşiktaş
Son dakika: İpsalada Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıSon dakika: İpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı#Edirne Valiliği
CHP heyetinin Sedef Kabaşı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesinCHP heyetinin Sedef Kabaş'ı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin#AK Parti
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladıBakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı#Mehmet Muş
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyorTakıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!#Takıntılı Hayran
Kadıköyde model Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtuKadıköy'de model Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtu#Kadıköy
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ihale açıklamasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Büyükçekmecedeki gizemli kazı tekrar başladı Olay yerine kimse alınmıyorBüyükçekmece'deki gizemli kazı tekrar başladı! Olay yerine kimse alınmıyor#İstanbul
Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobillerTicaret Bakanlığı satıyor! İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller#İhale
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
4üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti Kübra Ecenin son görüntüsü ortaya çıktı4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı#Kübra Ece
Dünya bu kareyi konuşuyor... Aylar sonra ilk görüntü geldiDünya bu kareyi konuşuyor... Aylar sonra ilk görüntü geldi!#Kuzey Kore
Ve belgeler sızdı İşte ABD ve NATOnun Rusyaya verdiği yanıtVe belgeler sızdı! İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği yanıt#Ukrayna
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti'li Cahit Özkan: 'Millet İttifakı'nın millet nezdinde karşılığı yok

#Ankara#AK Parti#İYİ PARTİ
AK Partili Cahit Özkan: Millet İttifakının millet nezdinde karşılığı yok

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, 'Cumhur İttifakı'nın mezara kadar devam edecek ittifak olduğunu belirterek, "Diğer taraftan 'Cumhur İttifakı'na karşı Kandil'le ve Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile ittifak eden 'Millet İttifakı'nın millet nezdinde karşılığı yoktur" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti'li Özkan, yayınladığı videolu mesajında, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor 'Cumhur İttifakı'ndan" sözlerine ilişkin, "Yavuz Ağıralioğlu özetle şunu ifade ediyor; İYİ Parti olmasa içinde bulundukları ittifakın, CHP'nin 'Cumhur İttifakı'ndan oy alma ihtimalinin olmadığını dile getiriyor. Açıkçası bu ifade bir taraftan milletin vicdani sesi olma gayreti ortaya koyarken diğer taraftan da maalesef kendi içerisinde bulundukları ittifakın bir meşruiyet sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkça ifşa ve ilan etmektedir. Malum bugün 'Cumhur İttifakı' milletin bu topraklarda beka mücadelesini ortaya koyarken, milletimizin üretim, istihdam, refah ve büyük Türkiye idealine ulaşma gayretini ortaya koymaktadır. Pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek olan bir ittifaktır. Diğer taraftan 'Cumhur İttifakı'na karşı Kandil ile ve Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile ittifak eden 'Millet İttifakı'nın millet nezdinde karşılığı yoktur" dedi.

Haberin Devamı

'İYİ PARTİ MASKE GÖREVİ GÖRÜYOR'

AK Parti'li Özkan, Ağıralioğlu'nun, sözleri ile bir taraftan İYİ Parti'nin gayrimeşru ittifak içinde maske vazifesi gördüğünü ve 'Millet İttifakı'nın iyi yüzü olduğunu ifade ettiğini belirterek, "Açıkçası bu, CHP'yi eleştirmekten, CHP'nin başını çektiği ve maalesef Türkiye'yi karanlığa götürme gayreti içerisinde olan bu ittifaka karşı bir eleştiri olsa da her şeyden önce İYİ Parti'nin kendisine karşı yapması gereken bir özeleştiri başlığı da taşımaktadır. Bu anlamda İYİ Parti'nin bu söylemi ile açıkçası CHP'nin Atatürk’ün kurduğu parti olmaktan fersah fersah uzaklaştığını ve yine Türkiye'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü aleyhine tehdit teşkil eden terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarını da içine alan bir ittifak olduğunu ve böylesi karanlık bir ittifaka karşılık da İYİ Parti'nin adeta bir maske vazifesi gördüğünü ifade etmektedir" diye konuştu.

'İYİ PARTİ NEREYE GİDİYOR?'

Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin karargahının 'Cumhur İttifakı' olduğunu söyleyen Özkan, "Türkiye düşmanlarıyla ittifak yapan ve terör örgütünün siyasi uzantısını da içine alan ve bu şekilde dostlarıyla iktidara gelme gayreti içerisinde olan ittifak karşı ittifaktır. İYİ Parti'nin böylesi bir ihanet içerisinde olan ittifaka maske vazifesi görmek suretiyle bütün bu kötülükleri, bütün gayrimeşru durumları perdelemeye çalışmasının bir anlamı yoktur. Bu anlamda sorulması gereken soru; öncelikle İYİ Parti'nin nereden geldiğinin ve nereye gittiğinin, kimi temsil ettiğinin, Türkiye düşmanlarıyla aynı ittifak içerisinde olmanın ne anlama geldiğini kendi içerisinde de sorgulamasıdır" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#AK Parti#İYİ PARTİ

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci