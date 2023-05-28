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AK Parti'li Bülent Turan: Sakın oy kullanmaya geç kalmayalım

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#Çanakkale#Secim2023#TBMM
AK Partili Bülent Turan: Sakın oy kullanmaya geç kalmayalım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 14:31

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, memleketi Çanakkale'de oyunu kullanıp, "Sakın oy kullanmaya geç kalmayalım. Saat 17.00'ye kadar oyumuzu kullanalım" dedi.

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Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1014 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra gazetecilere konuşan Turan, "Çanakkale'mizde kampanya döneminde de olağanüstü bir sorun olmadı. Bugün de bize gelen bilgiye göre, olağanüstü bir durum yok. İnşallah hayırlısıyla milletimiz oyunu kullanacak, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacak. Çıkan sonuca da hep beraber saygı duyacağız. Ama milletin irfanına, izanına güveniyorum. En doğru kararı vereceğine inanıyorum. İnşallah seçimler kazasız, belasız, demokrasiye, demokratik kültürümüze uyan şekilde nihayete erecektir. Zaten biliyorsunuz; tek pusula, iki mühür. Dolayısıyla çok daha hızlı bir sayım olacak. Sonuçlar daha erken belli olacaktır. Çok geç saatlere kalmadan tüm milletimiz kararını öğrenecektir. Sakın oy kullanmaya geç kalmayalım. Saat 17.00'ye kadar oyumuzu kullanalım" dedi.(DHA)

 

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#Çanakkale#Secim2023#TBMM

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