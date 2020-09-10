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DHA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 22:19 | Son Güncelleme:

AK Parti'li Bostancı'dan Macron'a tepki: 'Sömürgeci kafayla millet ile iradesini ayırmaya kalkıyor'

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AK Parti'li Bostancı'dan Macron'a tepki: 'Sömürgeci kafayla millet ile iradesini ayırmaya kalkıyor'
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AK Parti Ankara Milletvekili ve Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanını seçenin millet olduğunu belirterek, "Macron sömürgeci kafayla millet ile iradesini ayırmaya kalkıyor." dedi.

Naci Bostancı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanını seçen millet. Macron sömürgeci kafayla millet ile iradesini ayırmaya kalkıyor. Kimin seçilmesi gerektiği konusunda beyefendi vatandaşımız olmak ister ve kabul edilirse oy hakkı esasında fikrini söyleyebilir. Gerisi bu kafayı o makama taşıyan Fransa halkına emanettir." ifadelerini kullandı.

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