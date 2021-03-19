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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

AK Partili Bostancı'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama

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AK Partili Bostancı'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak, "AK Parti, 'Kapatma hiç olmasın, nasıl ve hangi mahiyette kurulursa kurulsun partiler çalışsın.' yaklaşımında hiç olmamıştır. Bu yönde bir hukuki ve siyasi yaklaşım düşünülemez, gerçekçi değildir." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, son günlerde gündemde bomba etkisi yaratan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili süreçle ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bostancı, "Hukuk, HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında değerlendirme ihtiyacı hissetmiştir. Söz hukuktadır." dedi.

Ayrıca Bostancı, "AK Parti, 'Kapatma hiç olmasın, nasıl ve hangi mahiyette kurulursa kurulsun partiler çalışsın.' yaklaşımında hiç olmamıştır. Bu yönde bir hukuki ve siyasi yaklaşım düşünülemez, gerçekçi değildir." açıklamasında bulundu.

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