DHA
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AK Parti Grup Başkanı: Partinin gündemi sadece yetkililerce açıklanır
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Partinin fikriyatı, gündemi başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililerce açıklanır" dedi.
Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin siyaseti, 'ajandası' 18 yıllık iktidarında kayıtlıdır. Her beyanı, her yazıyı, her provokatör itirazı ya da mukabilini AK Parti zannetmek sadece yanılsamadır. Partinin fikriyatı, gündemi başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililerce açıklanır" ifadelerini kullandı.
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