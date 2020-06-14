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DHA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma tepki gösterdi

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AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma tepki gösterdi
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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Başak Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir" dedi.

AK Parti'li Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki göstererek, "Siyasi eleştiriye evet fakat ahlaksızlığa hayır. Başak Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Başak Demirtaşla ilgili çirkin paylaşıma tepki gösterdi

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