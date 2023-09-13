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AK Parti'li Binali Yıldırım, İzmir'e geldi

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#Binali Yıldırım#İzmir#AK Parti
AK Partili Binali Yıldırım, İzmire geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 14:32

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir dizi programa katılmak için İzmir'e geldi.

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Binali Yıldırım, ilk olarak İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yer aldı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım ile Vali Elban arasında basına kapalı görüşme gerçekleşti. Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Celal Sel'i ziyaret edip, programlarını Kınık ilçesinde sürdürecek. Kınık'ta ilk olarak belediyeyi ziyaret edecek olan Yıldırım, ardından Kınık Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi açılışına katılıp, STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya gelecek. Yıldırım, daha sonra Kurtuluş Günü programına katılacak.

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#Binali Yıldırım#İzmir#AK Parti

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