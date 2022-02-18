AK Partili belediyelere: Su fiyatını indirin

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2023 KADER SEÇİMİ

“2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye bu seçimde demokrasisi ve kalkınmasıyla eskinin köhne devirlerine dönüşle, aydınlık geleceğine dönüş arasında kritik bir tercih yapacaktır. 2018’den beri devam eden ekonomik dalgalanmalar, özellikle de hayat pahalılığı sebebiyle sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Her kesimin gelirlerini arttırarak insanlarımızın yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Son dönemde çokça gündeme gelen elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlara yeniden değerlendirme yapılması talimatını verdik.

Tüm AK Partili belediyelere bir kısmının geçtiğimiz günlerde başlattığı bir uygulamayı süratle yaygınlaştırmaları çağrısında bulunmak istiyorum. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bunun da üzerinde bir oranda indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Birçok belediyemiz açıkladı. Ne dediler; yüzde 7 indirim yapacağız.

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İSTANBUL’DA ZAM TALEBİ

İstanbul yüzde 25’in üzerinde zam talebiyle Meclis’e geldi. Meclis’te ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bu zam talebine ‘evet’ demediler. Bunlar seçim öncesi ‘Suya indirim getireceğiz’ dediler. AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında aydınlatacağız. Bizimki lafta kalmaz, bizimki uygulamada. Bugünden itibaren süratle bu adımı atmak suretiyle ana muhalefete, yavrularına hepsine buradan sinyali veriyoruz.

SIKI FİYAT DENETİMİ

Kurdaki dalgalanmaların önüne geçtiğimiz, istihdamı, üretimi ve ihracatı arttırarak, büyümeyi sürdürdüğümüz gibi hayat pahalılığının belini de biz kıracağız. Marketler, çarşı pazar eğer vatandaşımıza hububatta, meyvede sebzede zulmetmeye devam ediyorsanız tüm dolaşan teftiş, denetim ekiplerimizle sırtına bineceğiz. Belediyelerimiz, çarşıyı, pazarı, marketleri çok sıkı denetime alacaklar. Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız.”

TÜRKİYE GÜNEŞİNİN DOĞUŞU YAKIN

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“Bugüne kadar nice mücadeleleri beraberce zafere ulaştırdığımız milletimiz müsterih olsun. 20 yıl biz milletimize zulmetmedik, nasıl milletimizi huzurlu kıldıysak, bundan sonra da huzurlu kılacağız. Hak ve özgürlükleriyle, güvenliği, huzuru, zenginliğiyle büyük ve güçlü Türkiye güneşinin doğuşu çok yakındır.”

KILIÇDAROĞLU’NA: 10’UNDA DA SANDIĞA GÖMDÜK

Erdoğan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na şöyle yüklendi: “Son günlerde Kılıçdaroğlu kendi aklınca sık sık meydan okuyor, ‘Karşıma çık’ diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu’nun karşısına çok çıktık. Biz Kılıçdaroğlu ile dolaylı ya da doğrudan olarak 10 kez karşı karşıya geldik, 10’unda da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal, senin kıratın buna yetmez.”

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YUVARLAK MASALARDA İŞİMİZ YOK

Erdoğan “Bizim yuvarlak masalarda falan işimiz yok” diyerek muhalif liderlerin buluşmasını eleştirdi: “O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi galiba HDP’yi niye almadınız ya onu da yanınıza alın. Masanın altında mı kaldı, ne oldu? Herhalde şimdi de ziyarete gidersin. Bunlar her seçim hezimetinden sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğunu ve siyaseti bırakacağını taahhüt etmişse de tüm sözleri gibi bu da yalan çıktı. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına getirilmesi, hangi projenin ürünüydü bilmiyoruz ama orada tutulması henüz kendisine verilen misyonu tamamlamadığının işaretidir. İnşallah milletimiz 2023’de bu zatı da temsilcisi olduğu projeyi de siyasetin tozlu raflarına kaldıracaktır.

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SIKINTILAR VAR AMA

“Sıkıntılarımız var ama elimizdeki imkânlarımız sahip olduğumuz avantajlar çok daha kıymetli” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye, artık 30 milyona dayanan istihdamıyla insanının iş sıkıntısı çekmediği, günü kurtarma tasasıyla kıvranmadığı bir ülkedir. Türkiye bugünkü konumuna kolay da ulaşmamıştır. Sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz.”

ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK

Erdoğan ekonomiye ilişkin de şöyle konuştu:

“Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını da döviz kuru prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Aynı şekilde döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var. Ekonomi programımızın birinci amacı insanlarımızı işsiz, aşsız, gelirsiz bırakmamaktı. Yani istihdamı yükseltmekti.

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EN GÜÇLÜ DÖNEM

Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi savrulmalar yaşadığı istihdamda biz salgın döneminde 3 milyon artış sağlamayı başardık. Toplam istihdamı tarihimizde ilk defa 30 milyonun üzerine çıkardık. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir.”