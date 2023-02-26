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AK Parti'li Aydın: Adıyaman'da planlanan 14 bin konteynerlik alan var

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#ADIYAMAN#Deprem#Afad
AK Partili Aydın: Adıyamanda planlanan 14 bin konteynerlik alan var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 17:59

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Şu anda Adıyaman'da konteyner olarak belirlenen 17 alanımız var. Planlanan 14 bin konteynerlik alan var. Bu sayı, gelen talepler doğrultusunda artabilir" dedi.

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AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın, devletin ilk günden itibaren Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da olduğunu ve şu anda bile 800 araç ve 20 bin personelin sahada çalıştığını söyledi.

Depremzedelerin barınma ihtiyacı için kentin farklı noktalara konyetner kentler kurulacağını belirten Aydın, "Vatandaşlarımızın öncelikle çadır ihtiyaçlarını karşıladık. Geçici barınma olarak konteyner noktasında ciddi talepler var. Yine kalıcı konutlar ile ilgili belirlenen yerler oldu; bir kısmının etaplar halinde yapımına başladık. Şu anda Adıyaman'da konteyner olarak belirlenen 17 alanımız var. Şehrin farklı kesimlerindeki her alanda altyapısını oluşturma çalıştığımız konteyner alanlarımız var. Planlanan 14 bin konteynerlik alan var. İlkini hizmete sunmaya başlıyoruz, hazır hale getirdik. Altınşehir Mahallesi'nin olduğu yerde konteynerler, vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak şekilde, temel ihtiyaçlarını düşünerek planlanmış bir vaziyettedir. Bunların dışında kalıcı konutların yapımına da başlıyoruz ve zemin etütleri başladı. Konteyner kentimizde 18 bine çıkabilecek bir planımız var. Bu sayı, gelen talepler doğrultusunda artabilir" dedi. DHA)

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#ADIYAMAN#Deprem#Afad

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