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DHA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 22:58 | Son Güncelleme:

AK Parti'li Avcı, koronavirüse yakalandı

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AK Parti'li Avcı, koronavirüse yakalandı
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AK Parti Rize Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı koronavirüse yakalandı.

AK Parti Rize Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı'nın bazı belirtiler üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Avcı, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Avcı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Milletvekilimiz Muhammed Avcı’nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim şifalar versin, tez zamanda eski sıhhatine kavuşmayı nasip eylesin" ifadelerine yer verdi.

 

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