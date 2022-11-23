AK Parti'li Atabek'ten HDP'ye tepki: Dağa kaldırılan kız çocukları için de önerge verseydiniz keşke

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AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TBMM Genel Kurulu’nda HDP'nin kadına yönelik şiddetle ilgili önergesi üzerine söz aldı. Atabek, Gaziantep'te terör saldırısında hayatını kaybeden Hasan Karataş ve öğretmen Ayşenur Alkan'ı rahmetle anarak, "Söze nereden ve nasıl başlayacağımı bilmediğim bir ruh hali içinde konuşmak durumundayım bugün. Çünkü yüreğim 6 gün önce İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu ve evladı Yağmur, Yusuf ve evladı Ecrin, Adem ve eşi Elif için alev alev yanıyor. Dün Gaziantep'te en güvenli yerinde evinde oyuncakları ile oynarken şehit olan 5 yaşındaki Hasan ile yanıyor. Ailesinin öğretmen olduğu için gurur duyduğu Ayşenur kardeşimin şehadeti ile yanıyor. Terör saldırısı sonucu, çocukların okullarında yaralanmaları nedeniyle bir anne olarak alev alev yanarken konuşmak adeta zul oluyor" dedi.

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'ŞİDDETİN EN ALASI YAPILIRKEN VİCDANINIZ NEREDEYDİ'

Söz konusunu önergenin şiddet üzerine olduğunu hatırlatan Atabek, "'Hadi anlatalım acıyı' diyeceğim; ama önergeyi verenler, 'terör örgütüne dur' diyemeyenler, hatta bağını kesemeyenler ve hatta sırtını dayayanlar olunca; gözleri kör, kulakları sağır, vicdanları felç olmuş ise ne desek nafile, ne desek yetersiz. Dağa kaldırılan kız çocuklarının, çocuklukları, gençlikleri, hayalleri ellerinden alınırken de önerge verseydiniz keşke. O kızlara tacizler, tecavüzler, şiddetin en alası yapılırken vicdanınız neredeydi. Hangi şiddetten bahsediyorsunuz siz. İnsanın biraz yüzü kızarır, 2 gün sonra Öğretmenler Günü'nü kutlamak nasip olmayan Ayşenur'un kanı kurumadan kadın şiddetinden bahsetmeye. Haydi söylesenize, 'PKK çocuk katilidir, kadın katilidir' diye. Ne mümkün. Zaten biz de bugün size ne sayı, ne önlem, ne siyaset anlatacak değiliz, bugün size aynada kendinize bakıp Hasan'ı, Ayşenur'u görmenizi tavsiye ediyoruz" diye konuştu.



'BU ALANDAKİ REFORMLARIMIZI ANLATMAYA 3 SAAT YETMEZ'

AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadelesinin bir sözleşme ile başlamadığını ve bir sözleşme ile bitmeyeceğini kaydeden Atabek, "Son 20 yıldır bu alanda attığımız adımları, reformları anlatmaya değil 3 dakika, 3 saat yetmeyecektir. Bir insan hakkı ihlali olarak gördüğümüz, kabul ettiğimiz ve yürüttüğümüz kadına yönelik şiddetle mücadelemiz, kanuni düzenlemelerimiz, politika belgelerimiz, koruyucu ve önleyici mekanizmalarımız kapsamında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'sıfır tolerans' ilkesiyle, aynı kararlılıkla, aynı etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz kararlılığımızı net bir şekilde devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.