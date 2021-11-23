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AK Partili Ali İhsan Yavuz: 50+1 sistemin temel taşı

#Ali İhsan Yavuz#Cumhurbaşkanlığı#Muhalefet
AK Partili Ali İhsan Yavuz: 50+1 sistemin temel taşı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “50+1 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin temel taşlarından bir tanesidir” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50+1 tartışmalarını değerlendirirken, “Değiştirmek için bir uğraşımız, çalışmamız yok. 50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin temel taşlarından bir tanesidir” dedi. Yavuz, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

(Muhalefetin erken seçim çağrısı)  “Türkiye’de erken seçim ihtimali söz konusu değil. Meclis’in söz konusu tabloyla böyle bir karar alması mümkün değil. Zaten Cumhur İttifakı’nın erken seçim gündemi yok. Cumhurbaşkanımız zaten niye erken seçim istesin? Seçimler 18 Haziran 2023’te olacaktır.

ŞU AN İÇİN ÇALIŞMA YOK

(Yüzde 50+1 tartışmaları) Hiçbir platformda ‘50+1 değişmeli mi değişmemeli mi’ şeklinde bir tartışmanın olduğunu görmedim. Tartışılabilir, öneri getirilebilir. Değiştirilmesine yönelik bizim çalışmamız şu an için söz konusu değil.

(Seçim Kanunu) Meclis’e sunulacak hale getirdik. 2023 Haziran’a bir yıl kalmadan yasalaşacak.”

 

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#Ali İhsan Yavuz#Cumhurbaşkanlığı#Muhalefet

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