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AK Parti'li Ala: Netanyahu hükümeti, barış ve adaletin altını oymaktadır

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#Efkan Ala#Netanyahu#AK Parti
AK Partili Ala: Netanyahu hükümeti, barış ve adaletin altını oymaktadır
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 14:04

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Netanyahu hükümeti, insanlık dışı şiddet politikalarını pervasızca sürdürerek tüm dünyanın gözleri önünde küresel barış ve adaletin altını oymaktadır" dedi.

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AK Parti'li Efkan Ala, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, bugün sabah saatlerinde ateşkesi ihlal ederek ramazan ayının kutsallığını, tüm insani ve ahlaki değerleri hiçe saymış ve Gazze'de çoluk çocuk, genç yaşlı demeden masum sivilleri hedef almıştır. Bu alçakça saldırılar, bir devlet politikası haline gelen soykırımın en kanlı örneklerinden biridir. Netanyahu hükümeti, insanlık dışı şiddet politikalarını pervasızca sürdürerek tüm dünyanın gözleri önünde küresel barış ve adaletin altını oymaktadır. Bu saldırılar yalnızca Filistin halkına değil, vicdan sahibi tüm insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. İsrail'in zulmüne karşı sessiz kalmak, bu vahşete ortak olmaktır. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasını sonuna kadar desteklemeye, mazlumların yanında durmaya, adaletin ve insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Efkan Ala#Netanyahu#AK Parti

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