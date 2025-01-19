AK Partili Ala: 1950'den beri milletimiz onlara sürekli kırmızı kart gösterdi

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AK Parti Bursa 7’nci Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde Ömer Faruk Temiztürk görevi Furkan Akın'a devretti. Yıldırım ilçesi Yunus Emre Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman ve Refik Özen'in yanı sıra partililer katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşması için çaba sarf ediyoruz. Yani hangi rafa elimizi atsak bir proje gelir. O projeyi uygulasak yetmez ve başka bir proje bizim önümüzde bekliyordur. Ana muhalefet partisinin halini görüyorsunuz. Hangi cebine elini atsa bir kırmızı kart geliyor. Çünkü bizim çok partili hayata geçtiğimiz 1950'den beri, milletimiz onlara sürekli kırmızı kart gösterdi. O kadar çok kırmızı kart var ki ceplerinde, hangi ceplerine ellerini atsalar bir kırmızı kart çıkar. Onu, o kırmızı kartları onlara milletimiz verdi. 1950'den beri milletimiz onlara kırmızı kart gösteriyor. Onlar o kartları biriktirdiler ama kendi içlerindeki kavgada önlerini kesmeye çalışanlara, arkadan çekmeye çalışanlara göstereceklerine, yanlış adrese gösteriyorlar. Onun için de bunlardan AK harekete bir alternatif çıkmaz” diye konuştu.

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'ZAFER DEMEK AK HAREKET DEMEK'

Muhalefetin önlerini kesmeye çalıştığını söyleyen Ala, “Muhalefet çıkar önümüzü kesmeye çalışırlar, aşarız. AK gençlik demek haksızlığa karşı adalet demektir. AK gençlik demek, zulme karşı merhamet demektir. AK gençlik demek, güce karşı dirayet demektir. Sevgili gençler dünyayı görüyorsunuz. Gücü ele geçiren merhamet medeniyetinden gelmiyorsa, sizin gibi kökü mazide olan değilse, o gücü öyle bir zulme dönüştürüyor ki o zulüm Gazze'de soykırım oluyor. O zulüm işte Suriye'de Baas oluyor. Bütün bunlara karşı duracak irade, dirayet, bu AK gençlik içerisinde ve AK hareket içerisindedir. Zafer demek AK hareket demek, Somali'de barış demek AK hareket demek, AK hareketin liderinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 193 ülkenin temsilcisinin gözünün içine bakarak, ‘Dünya 5’ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür’ demektir. Onun için, biz önümüze bakıyoruz, biz geleceğe bakıyoruz” ifadelerini kullandı.