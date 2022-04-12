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AK Parti’li Aksal’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

#Ak Parti#Milletvekili#Taziye
AK Parti’li Aksal’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın hayatını kaybeden annesi Saadet Aksal (82), Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

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TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden annesi Saadet Aksal'ın cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra Yeni Cami'ye getirildi. Aksal ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Fatma Aksal'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Cenazeye, yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Saadet Aksal'ın cenazesi, ikindi vakti İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki aile mezarlığında toprağa verildi.

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