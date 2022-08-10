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AK Partili Aksal’dan CHP’li başkana ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Recep Gürkan#Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanı
AK Partili Aksal’dan CHP’li başkana ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 07:00

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu “Sayın Cumhurbaşkanım” diyerek kürsüye çağırmasına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal tepki gösterdi: “Sizin milletin iradesine saygınız işte bu kadar.”

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Büyük Taarruzun 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması’ etkinliğine katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin 100’üncü yılında o koltukta yeni bir cumhurbaşkanı oturacak. O cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemalin kurduğu cumhuriyetin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak cumhurbaşkanının adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak” diyerek, Kılıçdaroğlu’nu, “Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek teşriflerinizle sizi konuşmanızı yapmak üzere kürsüye arz ederim” cümlesiyle kürsüye davet etti.

AK Partili Aksal’dan CHP’li başkana ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ tepkisi


‘SAYGINIZ İŞTE BU KADAR’

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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımında, “15 Temmuz hain darbe girişimini ve darbecileri övmekten hüküm giymiş CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, henüz adaylığını bile cesurca açıklayamamış Kemal Kılıçdaroğlu’nu sahneye ‘cumhurbaşkanım’ diye davet etmiş. Sizin milletin iradesine saygınız işte bu kadar! Siz iktidar rüyaları görmeye devam edin. Biz zaten 70 yıldır iktidar olamayan, ümidini darbelere bağlamış bir partiden milletin iradesine saygı beklemiyorduk. Bu ülkenin milletin iradesiyle seçilmiş tek bir Cumhurbaşkanı vardır; Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı. 

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#Recep Gürkan#Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanı

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