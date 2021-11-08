AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP Sözcüsü Öztrak'a 'provokasyon' tepkisi: Rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfür etmesine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Öztrak, "İYİ Parti’nin, Lütfü Türkkan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz; tepkiler üzerine grup başkanvekilliğinden istifa etti. Sizce bu adım yeterli mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Önce şunu söyleyeyim bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş, kalkıyor Meral Hanım’ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener'e yönelik Rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri de akıllarda. Şehit cenazesinde sayın genel başkanımıza yapılan linç girişimini Erdoğan'ın grubunda nasıl gösterdiği, seyrettirdiği de akıllarda. Bu çirkin saldırıyı nasıl sahiplendiği de akıllarda. Anlaşılan Erdoğan milletin sorunlarına çözüm üretemedikçe bu tür yöntemlere daha sık başvuracak. Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. Konuyla ilgili süreç İYİ Parti'de yürümektedir. Kendilerinin takdiri ile de gerekenler yapılmaktadır" dedi.



ÖZTRAK'IN 'PROVOKASYON' SÖZLERİNE SERT TEPKİ



Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak'ın, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi hakkındaki "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık." ifadesine ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.



Türkkan'ın olaya ilişkin önce, "Bana provokasyon yapıldı" dediğini anlatan Akbaşoğlu, "Daha sonra görüntüler ortaya çıkınca kendisinin küfrettiğini, herhangi bir provokasyon olmadığını kabul etmek durumunda kaldı ve onun için de istifa etti ancak görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." diye konuştu.