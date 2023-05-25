AK Parti'li Akbaşoğlu: Sayın Erdoğan'a büyük bir akış olacak

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AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasına yönelik sahada çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Sahada gördüğümüz gerçek şudur ki; vatandaşlarımız akın akın Sayın Erdoğan'ın etrafında birleşiyor. Bu manada Milli Görüşçü, Ülkücü, Ulusalcı kardeşlerim, bütün partilerin tabanları, bir milli mücadele birlikteliği içerisinde yeniden büyük Türkiye'nin liderliğini yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyor. Bunu çok rahat bir şekilde kamuoyunda müşahede ediyorum. Milletimiz, hizmet ve eserleri ile bugüne kadar kendisine hizmet etmiş Sayın Erdoğan'a 28 Mayıs'ta vefasını gösterecek ve kendisini yüksek bir oy oranı ile tekrar cumhurbaşkanı seçecek" diye konuştu.

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'EN BÜYÜK RAKİBİMİZ REHAVET'

Vatandaşa sandığa gitme çağrısı yapan Akbaşoğlu, "Vefamızı gösterelim ve hepimizin cumhurbaşkanı olan Erdoğan'a sahip çıkalım. Asla rehavete kapılmayalım. Özellikle, Sayın Erdoğan'a 1'inci turda desteklerini ortaya koyan aziz vatandaşlarımızın hepsinin sandık başına gidererek 2'nci turda da bu iradelerini yenilemelerini özellikle istirham ediyorum. En büyük rakibimiz rehavettir. Asla rehavete katılmayalım. Rehavet, hepimizin kaybedeceği bir sonucu doğurur. Erdoğan'a sahip çıktığımız zaman öyle bir kazanacağız ki hiçbirimiz kaybetmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşoğlu, Sinan Oğan'ın 2'nci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesine ilişkin, "Sayın Sinan Oğan'ın, kendi tabanının sesi ve milletin beklentisi yönünde Sayın Erdoğan'a destek vermesi, milletimiz tarafından isabetli ve faydalı görülmüştür. Sayın Sinan Oğan'a destek veren seçmeninin Sayın Erdoğan'a destek vereceği ve hatta Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verenler arasından da Sayın Erdoğan'a büyük bir akış olacağı kanaatindeyim. Dün başka, bugün başka, yarın bambaşka olacağı kendi açıklamalarıyla görülen Sayın Kılıçdaroğlu'nun, adeta bin bir suratla toplumun huzuruna çıkmasının bütün toplumda büyük bir rahatsızlık oluşturduğu bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla Sayın Erdoğan, büyük bir oy oranı ile sandıktan 1'inci çıkacak. Bu, Sayın Erdoğan'a destek verenlerin 2'nci tura da katılmaları durumunda gerçekleşebilecek bir hakikattir. Bu konudaki zaaf farklı sonuçlara neden olabilir" diye konuştu.

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'BU YAKLAŞIMLARI MİLLETİMİZ YEMEZ'

Akbaşoğlu, Zafer Patisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Binbir suratlı politika tam da budur. 14 Mayıs'tan önce farklı bir konsept, 14 Mayıs'tan sonra milletimizin ortaya koyduğu irade doğrultusunda ihtirasını, kişisel hırsını tatmin için beraberce yol yürüdükleri ile taban tabana zıt söylemlere başvurarak, 'acaba milletimizi kandırabilir miyiz' yaklaşımlarını sergileme. Kimi yanına alırsan al, bu millet senin terörle doğrudan irtibatlı olduğunu, terörün ve terörist başlarının seni desteklediğini biliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımlarını, milletimizi tabiri caizse yemez, yemeyecek."