AK Parti'li Akbaşoğlu: 'Derviş modeli'nin farklı versiyonu

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AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, 5 Aralık Pazartesi günü Genel Kurul'da 2023 yılı bütçe teklifinin geneli üzerinde görüşmelerin başlayacağını belirterek, "5 Aralık'tan 16 Aralık’a kadar kesintisiz bir şekilde bütçe kalemleri ile ilgili görüşmeler genel kurulda yapılmış olacak. AK Parti olarak, 21'inci bütçemizi ardı ardına genel kurula getirme şerefine nail olduk. 2023 yılı bütçesi, milletimiz devletimiz için bereketli olsun, hayırlara vesile olsun, nice güzelliklere vesile olsun" dedi.

'ADAYLARI YOK Kİ VİZYONLARI OLSUN'

Akbaşoğlu, 3 Aralık'da CHP Genel Başkanı Kemal Kımlıçdaroğlu'nun açıklayacağı 'vizyon belgesi' ve Amerikalı Jeremy Rifkin'in CHP'de danışman olarak ve ekonomi kadrosunda görev alması ile ilgili, şöyle dedi:

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"Adayları yok ki, vizyonları olsun. Bu arada tabii kendilerine bir yabancı danışman atanmış. Hakikaten yabancılarla sıkı fıkı. Büyükelçilere mektup yazmakla meşhur Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yabancı danışman atanınca bu bir sevinç halesi oluşturmuş kendi aralarında. Gerçekten bu durum hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de 6’lı masanın bir boyunduruk altında olduğunun delilidir. Gerçekten içler acısı bir durum aslında. Bir tarafta, milli ve yerli politik duruş, bir tarafta da manda ve himayeciliğe doğru bir yol alış. 2023 seçimleri bu iki görüşün arasında geçecek. 'Tam bağımsız büyük ve güçlü lider ülke Türkiye' diyen AK Parti Cumhur İttifakı ve Erdoğan ile 'manda ve himaye kabul edilebilir' yaklaşımda olanlar arasında geçecek. Kesin olarak inanıyorum ki, 2023 seçimlerinde bu manda ve himayecilere aziz milletimiz gereken cevabı sandıkta mutlaka verecek. Muhtemelen kendilerini yetersiz gördü ki bu yabancılar; Sayın Kılıçdaroğlu'na bir yabancı danışman atamak durumunda kaldılar. Hani bir zamanlar Türkiye'nin, eski Türkiye'nin hafızasında kodlarında yer alan 'Derviş modeli' vardı ya işte onun farklı bir versiyonunu bize seyrettirmek istiyorlar. Bunu da ‘vizyon’ olarak sunuyorlar. Hey gidi anti emperyalist yaklaşımın sahibi olduğunu iddia edenler; maalesef emperyalistlerle iradelerinizi tevhit ederek kol kola onların verdiği rolleri üstlenmiş bir şekilde yol alıyorsunuz. Biden'ın kendilerine biçtiği rolü oynamakla meşguller."

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'BU ALAY KONUSU OLUR'

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Ben bir numaralı ülkücüyüm, milliyetçiğim" dediğini hatırlatan Akbaşoğlu, "Nedir bu durumun izahı Sayın Kılıçdaroğlu? Hem ‘milliyetçiğimi ülkücüyüm’ diyorsun, hem de kendine yabancı danışman atanmasına seviniyorsun. Bu ancak, genel valilerin psikolojik durumu olabilir. Bu da tam bağımsız Türkiye'ye taban tabana zıt bir yaklaşım ve duruş. Bu milliyetçilik değil alay konusu olur" diye konuştu.

CHP’nin, başörtüsü ile ilgili verdiği kanun teklifini unuttuğuna ifade eden Akbaşoğlu, AK Parti’nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve Meclis’e sunacakları zaman kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.