AK Parti’den Yeniden Refah’a: Birlikte yol yürüyelim

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Erbakan, Yıldırım ve Yavuz’u kapıda karşıladı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Yıldırım, özetle şöyle konuştu: “Seçim takvimi de netleştikçe partiler arasında görüşme trafiği de yoğunlaşmaya başladı. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’ni AK Parti adına ziyaret etmiş bulunuyoruz. İnşallah arzu ediyoruz ki, bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim.”

Erbakan da yaptığı açıklamada “Yetkili kurullarımızda bu teklifi, bu daveti değerlendireceğiz. Kendilerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz” diye konuştu.