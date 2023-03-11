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AK Parti’den Yeniden Refah’a: Birlikte yol yürüyelim

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#AK Parti#Binali Yıldırım#Yeniden Refah Partisi
AK Parti’den Yeniden Refah’a: Birlikte yol yürüyelim
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

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Erbakan, Yıldırım ve Yavuz’u kapıda karşıladı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Yıldırım, özetle şöyle konuştu: “Seçim takvimi de netleştikçe partiler arasında görüşme trafiği de yoğunlaşmaya başladı. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’ni AK Parti adına ziyaret etmiş bulunuyoruz. İnşallah arzu ediyoruz ki, bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim.”

Erbakan da yaptığı açıklamada “Yetkili kurullarımızda bu teklifi, bu daveti değerlendireceğiz. Kendilerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz” diye konuştu.

 

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#AK Parti#Binali Yıldırım#Yeniden Refah Partisi

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