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AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

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#AK Parti#Yeniden Refah Partisi#Fatih Erbakan
AK Partiden Yeniden Refah Partisine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 17:29

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret ediyor.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, bugün canlı yayında kulis bilgilerini aktarmıştı. Canova, "Yeniden Refah Partisi'ne bir telif gitti ve bu teklif değerlendiriliyor. Yeniden Refah Partisi'nin kararı birkaç gün içerisinde verebilir. Yeniden Refah Partisi neden önemli. Nabız tuttum. Fatih Erbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu, sembolik bir anlamı var, bunu bir kenara koyuyoruz. Saadet Partisi, Milli Görüş'ün ana adresi olarak gösteriliyordu.S aadet Partisi Millet İttifakı'na dahil olduktan sonra ve Karamollaoğlu'nun üstlendiği rol Milli Görüş tabanını rahatsız ettiği söyleniyor. Saadet'in bu tavrından rahatsız olanların Yeniden Refah Partisi'ne yöneldiği söyleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

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#AK Parti#Yeniden Refah Partisi#Fatih Erbakan

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