AK Parti’den yeni iletişim stratejisi... Söylem grupları, Meclis konuşmaları, TV tartışmaları

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CHP Lideri Özgür Özel, 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmiş, Erdoğan da iadei ziyaretle 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne gitmişti. “Yeni anayasada uzlaşı” başlığını da gündeme getiren “normalleşme sürecinin” devam edip etmeyeceği merakla beklenirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı yazılı açıklama sonrası gündem bir anda değişmişti.

BAHÇELİ-ÖZEL ATIŞMASI

Bahçeli, son süreci “AK Parti ile CHP arasında bir ittifakın vücuda gelmesi MHP’nin temennisidir” diye değerlendirirken, bunun üzerine CHP Lideri Özel, “Belli ki ittifaklarında sorunlar var. Kimse memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin” diyerek cevap vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki gün yaptığı açıklamada Özel’e, “Muhalefet cenahında yıkıcı ve provokatif bir dil yerine, artık farklı bir üslubun yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hâkim olmasının vakti çoktan gelmiştir” demişti.

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GÜNDEM BELİRLENECEK

Son günlerde siyasette yaşanan yumuşama süreci şimdilik askıda kalırken, AK Parti 2028’e giderken hazırladığı üç ayaklı iletişim stratejisi ile bugüne kadar kalıplaşan bazı algıları rafa kaldırarak yeni bir süreç başlatıyor. Bu kapsamda, kurulacak söylem çalışma grupları gündem oluşturacak ve akışı belirleyecek konular üzerinde duracak; partililer arasında söylem birliği kurulacak.

MECLİS’TE TARTIŞMALAR UZAYACAK

AK Partililer’in yasa tekliflerinin daha hızlı geçirilmesi için genelde Genel Kurul’da ya da komisyonlarda söz alması ve tartışma çıkartması istenmiyordu. Yeni dönemde vekillerin gündem dışı, yerinden söz, sataşma, grup önerileri gibi başlıklarda her vesileyle konuşmaları sağlanacak ve basın toplantısı sıklıkları artırılacak. Gündemde olan her konu hakkında parti görüşünü dillendirecek, AK Partililer basın açıklamaları yoluyla da vatandaşlara ulaşacak.

VEKİLLER SİYASET ARENASINDA

Partililerin televizyondaki tartışma programlarına katılım yasağı, bir süredir parti içinde özellikle vekillerin siyaset arenasında kendini gösterme ve geliştirmesine engel olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu. Son dönemde, yine AK Parti politikalarını savunan bazı gazeteci ya da yazarlarla ilgili de genel anlamda bir rahatsızlık bulunuyordu. Parti yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek bu durumu çözüme kavuşturduğu ve yeni dönem için farklı bir karar alındığı öğrenildi. Buna göre, vekiller ve yöneticiler, Erdoğan’ın uzun süredir sıcak bakmadığı televizyon programlarına aktif katılım sağlayacak. Partililer tartışma programlarına katılarak parti politikalarını ve güncel konuları değerlendirecek.