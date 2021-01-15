AK Parti'den 'WhatsApp' açıklaması: Kendi hukuklarını oluşturma çabası rahatsız edici

NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal şu açıklamalarda bulundu:

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE VE AŞI ÇALIŞMALARI

"Önümüzdeki günlerde yeni doz aşılar gelmeye başlayacak. Biz Cumhurbaşkanına eşlik ettik, aşı yaptırmadık.

MKYK üyelerimizden sırası gelen 3 doktor ve 2 eczacı arkadaşımız aşı oldu.

WHATSAPP TARTIŞMASI

Burada asıl konu sizin bir reklam haline gelmeniz. Cambridge Analytica olayında olduğu gibi verilerimizin manipülasyon ya da reklam amaçlı kullanılması açısından bizim önemli.

Uzun süredir tartıştığımız bir egemenlik durumu da söz konusu. WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti.

Kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Devletlerin egemenlik hakları siber dünyada da geçerlidir. Önümüzdeki günlerde bu konu daha çok tartışılacak.

(Bu konuda bir takım adımlar gelecek mi?) Mutlaka.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'SÖZDE CUMHURBAŞKANI' İFADESİ

'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi bu millete hakarettir.

Siyasetçi olarak milletin önüne çıkıp siyasetinizi yaparsanız. Siyaset kurumu son derece kıymetlidir.

Vatandaşlar sandıkta siyasi iradesini emanet olarak sandıkta verirler. 50+1'i alan millet adına, millet iradesini devlet yönetimine yansıtır.

Milletin seçtiği partili bir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olmuşsa, millet adına devleti yönetecektir. Buradaki tarafsızlık hukuki bir tarafsızlıktır. Cumhurbaşkanı hukuki olarak tarafsızdır.

Muhalefetimizin temel sorunu şu, CHP her gün oluşturduğu suni gündemlerle Türkiye'nin enerjisini tüketiyor. Bizim işimiz CHP'nin günlük oluşturduğu yalanlara cevap vermekle geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir resim paylaşıyor, sizin verdiğiniz cevaplar ilgilenmiyor. Suni gündem arayacaksak buradaki suni gündem Kılıçdaroğlu ve CHP'nin oluşturduğu gündemdir. Bizim AK Parti olarak çok pozitif bir gündemimiz var.

Türkiye pandemi sürecinde salgınla en iyi mücadele eden 5 ülkeden bir tanesi. Türkiye'nin bu süreçten pozitif ayrışmasıyla ilgileniyoruz.

ERDOĞAN'IN ASİLTÜRK ZİYARETİ... İTTİFAK GENİŞLEYECEK Mİ?

Koalisyonlarla ittifaklar arasında bir fark var. Koalisyonlar seçimden sonra bir zorunluluk ortaya çıkar, ittifaklar seçim öncesi tercihlerdir. Cumhur İttifakı bir millet mutabakatıdır. İYİ Parti ve Saadet Partisi geleneğinde devlet meşruiyeti sorgulanmaz.

Türkiye'nin yanında duran herkesle AK Parti konuşur.

ÖZDAĞ'IN İHRAÇ KARARININ İPTALİ

Kendi milletvekili, kendi il başkanıyla ilgili açıklama yapıyor bununla ilgili yargı karar veriyor. Hakim ve savcılara güveniyorlar mı, güvenmiyorlar mı ona karar versinler. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. Geçen gün bir hakim, Ravza Kavakçı hanımefendiye, "Yelloz köpek, havlıyor" ifadesini, hakaret olarak kabul etmedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN İYİ PARTİDEN İHRAÇ KARARININ İPTAL EDİLMESİ

Kendi milletvekili, kendi il başkanıyla ilgili açıklama yapıyor bununla ilgili yargı karar veriyor. Hakim ve savcılara güveniyorlar mı, güvenmiyorlar mı ona karar versinler. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır.

MHP'NİN SEÇİM SİSTEMİ ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güzel yanı şu; Adeta bir organizasyon gibi kendisini yenileyebilen bir özelliğe sahip. Siyasal sistemin doğaları gereği toplumsal ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte olması, kendini yenileyebilmesi gerekir.

Türk siyasetinin durumuna göre buna karar verecek olan A partisi yada B partisi değil. Bence bunları konuşmak ve değerlendirmek lazım. Biz sistemin birinci yolu dolduğunda sistemi değerlendirdik.

Sistemin kurduğu ilişkiyi zaman içerisinde değerlendiriyoruz. Ortaya çıkan ihtiyaçları da paylaşıyoruz. Böyle bir ihtiyaç görüldüğünde tabii ki bunlar konuşulur, tartışılır değerlendirilir. Bu sistemde 'millete rağmen' hiçbir şey olmaz. Parlamenter sistemde her şey 'millete rağmen' oluyordu."