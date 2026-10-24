AK Parti’den vekillere Genel Kurul uyarısı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Güler, milletvekillerinin Meclis’in çalıştığı günlerde Genel Kurul’da eksiksiz bulunması gerektiğini bildirdi.

Güler’in geçen hafta gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer verildi: “TBMM’de grup sayılarının artması nedeniyle Genel Kurul’da yasama faaliyetleri görüşmelerine başlamamız uzun zaman almaktadır. Yoğun gündemimiz ve sonrasında ise 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlayacağımızdan tüm milletvekillerimizin TBMM’nin çalıştığı günlerde Genel Kurul’da eksiksiz hazır bulunmaları kararlaştırılmıştır. Bu nedenle, tüm milletvekillerimizin 31 Aralık 2026 tarihine kadar TBMM çalıştığı günlerde Genel Merkez teşkilât görevleri de dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı tüm resmi ve özel programlarını Grup Başkanlığımızla görüşme yaparak düzenlemeleri gerekmektedir.”

Güler, milletvekillerinin Meclis’in çalıştığı günlerde Genel Kurul’da eksiksiz bulunması gerektiğini bildirdi.