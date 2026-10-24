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AK Parti’den vekillere Genel Kurul uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Abdullah Güler#TBMM
AK Parti’den vekillere Genel Kurul uyarısı
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 07:00

AK Parti Grup Başkanlığı, milletvekillerine Genel Kurul uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da milletvekillerine yönelik “Meclis çalışmalarına katılın” uyarılarının ardından Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekillerine gönderdiği yazıyla vekillerin 31 Aralık 2026’ya kadar Genel Merkez teşkilât görevleri de dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki tüm resmi ve özel programlarını Grup Başkanlığı ile görüşerek düzenlemesini istedi.

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Güler, milletvekillerinin Meclis’in çalıştığı günlerde Genel Kurul’da eksiksiz bulunması gerektiğini bildirdi.

Güler’in geçen hafta gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer verildi: “TBMM’de grup sayılarının artması nedeniyle Genel Kurul’da yasama faaliyetleri görüşmelerine başlamamız uzun zaman almaktadır. Yoğun gündemimiz ve sonrasında ise 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlayacağımızdan tüm milletvekillerimizin TBMM’nin çalıştığı günlerde Genel Kurul’da eksiksiz hazır bulunmaları kararlaştırılmıştır. Bu nedenle, tüm milletvekillerimizin 31 Aralık 2026 tarihine kadar TBMM çalıştığı günlerde Genel Merkez teşkilât görevleri de dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı tüm resmi ve özel programlarını Grup Başkanlığımızla görüşme yaparak düzenlemeleri gerekmektedir.”
 Güler, milletvekillerinin Meclis’in çalıştığı günlerde Genel Kurul’da eksiksiz bulunması gerektiğini bildirdi.

 

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#AK Parti#Abdullah Güler#TBMM

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